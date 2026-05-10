Evacuan a Pasajeros de Crucero con Brote de Hantavirus y Son Enviados en Aviones.

Los cerca de 150 ocupantes del crucero MV Hondius, que sufrió un brote de hantavirus, son desembarcados este domingo 10 de mayo, horas después de su llegada al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, en una operación de evacuación a sus países que finalizará mañana lunes.

El avión militar que traslada a los 14 pasajeros españoles que estaban en el navío despegó del aeropuerto Tenerife Sur con destino a Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital militar.

Las personas, vestidas con trajes protectores azules, iban descendiendo por pequeños grupos de la embarcación, que zarpó el 1 de abril de Argentina antes de sufrir el brote que mató a tres de sus pasajeros, y eran llevados hasta el pequeño puerto en lanchas, según observó una periodista de AFP.

Después de 10 minutos, llegaron al aeropuerto de la isla canaria de Tenerife, en el Atlántico, en dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias sin pasar el control de documentación, para evitar en lo máximo posible los contactos con la población. Fueron separados de la parte del conductor por una especie de muro profiláctico.

La Guardia Civil ha participado en el traslado de los ocupantes del MV HONDIUS desde el puerto de Granadilla de Abona hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. En el dispositivo han trabajado más de 300 efectivos, incluyendo medios aéreos, varias embarcaciones del servicio marítimo,… pic.twitter.com/JNIUvWssel — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026

A pie de avión, fueron sometidos a una desinfección y se les puso un traje de protección sanitaria.

El avión partió un poco antes de mediodía, tiempo local, hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y desde allí serán trasladados al centro hospitalario, donde deberán cumplir la cuarentena.

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Los catorce españoles y un epidemiólogo de la OMS en África, que subió al crucero en Cabo Verde, fueron los primeros en abandonar el barco, a los que siguió un grupo de ciudadanos franceses.

Desembarco de forma escalonada

El desembarco se está produciendo de forma escalonada, en función de la disponibilidad de los aviones de distintos países para repatriar a los pasajeros y la tripulación.

En el aeropuerto de Tenerife sur ya se encuentran las aeronaves de Francia, Canadá y Países Bajos, y este último se llevará a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y a parte de la tripulación.

Este domingo hay vuelos previstos a los Países Bajos, Canadá, Turquía, Francia, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, según indicó en rueda de prensa la ministra española de Salud, Mónica García.

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El último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes, agregó la ministra, que se encuentra junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinando y supervisando el operativo.

Pasajeros asintomáticos

"La operación ha comenzado y está yendo muy bien. Agradecemos también la coordinación por parte de España, y la UE también está aquí", señaló Ghebreyesus.

Antes de empezar con la evacuación, personal médico subió al crucero -llegado a Tenerife en la madrugada- para evaluar a los pasajeros, que continúan asintomáticos, según indicó García.

En el puerto de la isla del archipiélago Atlántico de Canarias podía verse el despliegue del dispositivo, con carpas de la Guardia Civil y los autobuses rojos de la UME para los traslados al aeropuerto de los pasajeros del Hondius, que zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

El gobierno español ha insistido en que el operativo cuenta con "todas las garantías de salud pública".

También fue enfático el jefe de la OMS: "Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo".

Última hora #GuardiaCivil escolta a los ocupantes del MV HONDIUS desde el puerto de Granadilla de Abona al aeropuerto de Tenerife Sur.#Hondius pic.twitter.com/E8MZQdlMr1 — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026

El último balance de la OMS registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

Una vez concluida la operación, el Hondius viajará con la parte esencial de su tripulación y el cadáver de una víctima hacia su base en los Países Bajos, donde será desinfectado.

El barco se encuentra fondeado, sin atracar, en el puerto de la Granadilla para no tocar tierra, por petición expresa de las autoridades regionales canarias, que han dejado clara su oposición.

Desde la plaza de San Pedro, el papa León XIV expresó su agradecimiento a Canarias "por permitir que el crucero Hondius (...) atracara". El pontífice visitará el archipiélago en abril dentro de un viaje a España.

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Con información de Agencias

ASJ