Vinculan a Proceso a Roxana “N” por Muerte de su Hijo al Interior de Vehículo en Mexicali

Un juez de control dictó la vinculación a proceso en contra de Roxana “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, tras la muerte de su hijo, un menor de 3 años que falleció por golpe de calor al interior de una camioneta en el fraccionamiento La Rioja.

La resolución se dio la madrugada de este domingo 10 de mayo, tras una audiencia que se extendió al menos 15 horas, en la que la defensa solicitó la reclasificación del delito a una conducta culposa; sin embargo, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso bajo la acusación presentada por la Fiscalía General del Estado.

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Defensa presentó peritajes y contexto personal durante la audiencia

Durante la diligencia, la defensa expuso peritajes psicológicos y testimonios que refieren que la imputada presuntamente vivía en un contexto de violencia familiar, además de enfrentar depresión, ansiedad y problemas económicos, así como tratamiento médico por afectaciones emocionales previas.

Asimismo, se presentaron declaraciones de familiares, amistades y una expareja, quienes señalaron que la mujer era una madre atenta y que en los últimos meses mostraba un deterioro emocional.

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