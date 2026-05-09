Audiencia por Caso de Menor Muerto al Interior de Vehículo en Mexicali Continuará por Esta Noche

La audiencia de vinculación a proceso por el caso de Vicente, el menor de 3 años que falleció por golpe de calor al interior de una camioneta en el fraccionamiento La Rioja en Mexicali, continua la noche de este sábado sin una resolución definitiva.

Durante la diligencia, la defensa de Roxana “N” buscó que el delito sea reclasificado al considerar que no existió dolo eventual, como lo plantea la Fiscalía, sino un hecho culposo relacionado con el llamado “síndrome del niño olvidado”.

En la audiencia fueron presentados peritajes psicológicos y testimonios que exponen que la mujer presuntamente vivía un contexto de violencia familiar, depresión, ansiedad y problemas económicos, además de que supuestamente ya recibía tratamiento médico y medicamentos controlados por afectaciones emocionales previas.

Noticia relacionada: Inicia Proceso Penal Contra Madre por Homicidio tras Muerte de Menor en Mexicali

Investigan a padre del menor por presunta violencia familiar

También se expuso que el padre del menor cuenta con una vinculación a proceso por violencia familiar contra Roxana “N”, así como diversas carpetas de investigación relacionadas con presuntas agresiones físicas y psicológicas hacia ella.

Como parte de la defensa, declararon familiares, amistades y una expareja de Roxana, quienes aseguraron que era una madre cariñosa y atenta con sus hijos y que en los últimos meses presentaba un evidente deterioro emocional.

La defensa también cuestionó la teoría de la fiscalía sobre el supuesto estado de ebriedad, al asegurar que los exámenes toxicológicos no arrojaron presencia de alcohol ni sustancias psicotrópicas.

Por su parte, la Fiscalía mantiene la acusación de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, delito que podría alcanzar hasta 15 años de prisión. Hasta el momento, el juez no ha emitido una resolución y la audiencia continua en curso.

Historias relacionadas: