Inicia Proceso Penal Contra Madre por Homicidio tras Muerte de Menor en Mexicali

Durante la audiencia inicial celebrada el martes 5 de mayo, la Fiscalía General del Estado presentó nuevos elementos en contra de Roxana “N”, imputada por la muerte de su hijo Vicente, de tres años de edad, ocurrida en Mexicali, Baja California.

Entre las pruebas expuestas, destacó la actividad constante de la mujer en redes sociales durante la madrugada del pasado sábado, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, constituye un elemento clave dentro de la investigación.

Según lo presentado en la diligencia, tras regresar de una reunión familiar la noche del 1 de mayo, la imputada dejó al menor dormido y sujeto a su silla de seguridad dentro del vehículo, mientras ella continuó consumiendo alcohol.

Caso Vicente: Fiscalía Presenta Pruebas Clave Contra Madre por Muerte de Menor en Mexicali

Las autoridades señalaron que durante ese periodo, Roxana “N” mantuvo actividad en plataformas digitales, incluyendo publicaciones en WhatsApp, videos en TikTok y fotografías personales.

Para la Fiscalía, estas acciones evidencian que la mujer se encontraba despierta y consciente, mientras el menor permanecía dentro del automóvil, expuesto a altas temperaturas.

El niño permaneció más de 12 horas en el vehículo y falleció a causa de un golpe de calor. De acuerdo con los peritajes, presentaba quemaduras de primer grado, así como lesiones derivadas de sus intentos por liberarse.

Nota relacionada: Muere Menor tras Pasar 12 Horas Dentro de Vehículo en Mexicali; Madre Detenida en CERESO

Delito imputado

Roxana “N” enfrenta cargos por homicidio por omisión con dolo eventual, una figura legal que implica que la persona imputada habría aceptado conscientemente el riesgo de que el menor perdiera la vida.

Con el inicio de esta audiencia, se da paso formal al proceso penal, en el que un juez determinará la situación jurídica de la acusada en los próximos días.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG