Anuncian Corte de Agua en 81 Colonias de Tijuana para Mañana: Esta es la Lista Completa
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La CESPT informó que habrá un corte en el suministro de agua para el día miércoles 6 de mayo por trabajos de reparación. Conoce el listado completo de las 81 colonias afectadas.
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La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que se realizarán trabajos de reparación en la línea Presa–Morelos, lo que implicará la suspensión temporal del servicio de agua potable en 81 colonias. La medida comenzará a partir de las 20:00 horas del miércoles 6 de mayo y responde a la necesidad de atender una fuga detectada en esta infraestructura.
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De acuerdo con la dependencia, las maniobras se llevarán a cabo sobre el bulevar Díaz Ordaz, específicamente en el tramo con dirección hacia la Presa Rodríguez, donde además se implementará un cierre parcial a la circulación vehicular. Ante esta situación, se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas como las calles Guadalupe, Terrazas y Melchor Ocampo.
Las labores de reparación tendrán una duración estimada de 13 horas, por lo que se prevé que concluyan alrededor de las 9:00 de la mañana del jueves 7 de mayo. Posteriormente, iniciará el proceso de recuperación del servicio de agua potable, el cual podría extenderse aproximadamente 10 horas adicionales hasta restablecerse por completo.
Este es el listado completo de colonias afectadas por la suspensión de agua en Tijuana.
La afectación abarcará un total de 81 colonias, lo que implica una interrupción considerable del suministro en distintas zonas de la ciudad durante el periodo de trabajos y recuperación del sistema.
Distrito Paraíso:
- 20 de Noviembre
- Alcalá
- Alicia Carrillo
- Anáhuac
- Ángeles
- Angélica
- Angélica Parcela 213
- Camichín
- Cataviña
- Ceceña
- Contreras
- Corona del Rosal
- Cortés La Mesa
- Dimenstein
- Electricistas
- Electricistas 2
- Escondida
- Escondida La Mesa
- Españoles
- Gerónimo Meza
- Guillén
- Hipódromo 2
- Hipódromo 5
- Jerónimo
- José del Alto
- José del Río
- José Sandoval
- La Mesa
- Leos Montoya
- Lilas
- López
- López Lucio
- Luz Juárez
- Magaña
- Montebello
- Moreno
- Olivos
- Pedregal
- Quinta Alta
- Rancho El Grande
- Real del Monte
- Reynoso
- Reynoso 2
- Rincón Colonial
- Sandoval
- Santa Anita
- Santa Cecilia
- Santa Cruz
- Santa Rosa La Mesa
- Santos
- Sanoita
- Sonora
- Volcanes
- Chapultepec California
- Chihuahua La Mesa
- Huertas 4
- Huertas 5
- La Villa
- Agua Caliente
- Agua Caliente Sección Pinos
- América
- Aviación
- Calette
- Chapultepec Doctores
- Coto I
- Cubillas
- Cubillas Sur
- Dávila
- Gabilondo
- Marrón
- Neidhart
- Revolución
- Río Tijuana Zona Poniente
- Zona Urbana Río Tijuana
Distrito Reforma:
- Constitución de 1917
- Niños Héroes
- Arboledas La Mesa
Distrito Aldo Esquer:
- Castillo
- Centro
- Zona Centro Este
- Zona Centro Norte
Las autoridades mencionaron que estas acciones se realizan con el objetivo de reparar la fuga en la línea Presa–Morelos, lo que permitirá mejorar el funcionamiento de la red y evitar futuras afectaciones mayores en el suministro de agua potable.
Mientras se desarrollan los trabajos, se recomienda a la población tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y considerar las rutas alternas debido a las restricciones viales en la zona intervenida.
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Información de Perla Velázquez | N+
RCP