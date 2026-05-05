La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que se realizarán trabajos de reparación en la línea Presa–Morelos, lo que implicará la suspensión temporal del servicio de agua potable en 81 colonias. La medida comenzará a partir de las 20:00 horas del miércoles 6 de mayo y responde a la necesidad de atender una fuga detectada en esta infraestructura.

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De acuerdo con la dependencia, las maniobras se llevarán a cabo sobre el bulevar Díaz Ordaz, específicamente en el tramo con dirección hacia la Presa Rodríguez, donde además se implementará un cierre parcial a la circulación vehicular. Ante esta situación, se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas como las calles Guadalupe, Terrazas y Melchor Ocampo.

Las labores de reparación tendrán una duración estimada de 13 horas, por lo que se prevé que concluyan alrededor de las 9:00 de la mañana del jueves 7 de mayo. Posteriormente, iniciará el proceso de recuperación del servicio de agua potable, el cual podría extenderse aproximadamente 10 horas adicionales hasta restablecerse por completo.

Este es el listado completo de colonias afectadas por la suspensión de agua en Tijuana.

La afectación abarcará un total de 81 colonias, lo que implica una interrupción considerable del suministro en distintas zonas de la ciudad durante el periodo de trabajos y recuperación del sistema.

Distrito Paraíso:

20 de Noviembre

Alcalá

Alicia Carrillo

Anáhuac

Ángeles

Angélica

Angélica Parcela 213

Camichín

Cataviña

Ceceña

Contreras

Corona del Rosal

Cortés La Mesa

Dimenstein

Electricistas

Electricistas 2

Escondida

Escondida La Mesa

Españoles

Gerónimo Meza

Guillén

Hipódromo 2

Hipódromo 5

Jerónimo

José del Alto

José del Río

José Sandoval

La Mesa

Leos Montoya

Lilas

López

López Lucio

Luz Juárez

Magaña

Montebello

Moreno

Olivos

Pedregal

Quinta Alta

Rancho El Grande

Real del Monte

Reynoso

Reynoso 2

Rincón Colonial

Sandoval

Santa Anita

Santa Cecilia

Santa Cruz

Santa Rosa La Mesa

Santos

Sanoita

Sonora

Volcanes

Chapultepec California

Chihuahua La Mesa

Huertas 4

Huertas 5

La Villa

Agua Caliente

Agua Caliente Sección Pinos

América

Aviación

Calette

Chapultepec Doctores

Coto I

Cubillas

Cubillas Sur

Dávila

Gabilondo

Marrón

Neidhart

Revolución

Río Tijuana Zona Poniente

Zona Urbana Río Tijuana

Distrito Reforma:

Constitución de 1917

Niños Héroes

Arboledas La Mesa

Distrito Aldo Esquer:

Castillo

Centro

Zona Centro Este

Zona Centro Norte

Las autoridades mencionaron que estas acciones se realizan con el objetivo de reparar la fuga en la línea Presa–Morelos, lo que permitirá mejorar el funcionamiento de la red y evitar futuras afectaciones mayores en el suministro de agua potable.

Mientras se desarrollan los trabajos, se recomienda a la población tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y considerar las rutas alternas debido a las restricciones viales en la zona intervenida.

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