Destruyen Nueve Plantíos de Marihuana en Cerro Picacho del Diablo, en Baja California

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto del Sector Naval de San Felipe, informó sobre la localización y erradicación de nueve plantíos de presunta marihuana en inmediaciones del Cerro Picacho del Diablo, en la Sierra de San Pedro Mártir, al suroeste de San Felipe, Baja California. Estas acciones se realizaron en días recientes como parte de operaciones de seguridad e inteligencia para detectar terrenos utilizados en la producción de drogas.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se llevó a cabo en coordinación interinstitucional, con el objetivo de inhibir la producción y posible distribución de sustancias ilícitas en la región. El despliegue forma parte de las labores permanentes de vigilancia que realiza personal naval en zonas serranas del estado.

Las autoridades indicaron que durante las acciones se inspeccionaron diversas áreas donde se detectaron los sembradíos, los cuales se encontraban distribuidos en una superficie considerable dentro de esta zona montañosa. La intervención incluyó recorridos en campo derivados de trabajos previos de inteligencia.

Destruyen más de 60 mil kilos de marihuana en cerro Picacho del Diablo.

Fue en el desarrollo de estas labores donde se confirmó la existencia de los plantíos, lo que derivó en su destrucción. En total, se erradicaron aproximadamente 67 mil 51 kilogramos de presunta marihuana, distribuidos en una superficie cercana a los 24 mil 983 metros cuadrados.

Además, en el lugar se localizó un secadero con cuatro bolsas que contenían alrededor de 10 kilogramos cada una de hierba con características similares a la marihuana, así como aproximadamente 70 kilogramos adicionales a granel, lo que amplió el aseguramiento de indicios relacionados con la producción de esta sustancia.

La Secretaría de Marina informó que mantiene las labores de vigilancia, enfocadas en detectar y eliminar cultivos ilegales, mientras continúan las acciones coordinadas para atender este tipo de actividades en áreas de difícil acceso.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP