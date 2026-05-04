Abaten a Presunto Implicado en Robo; Era Reo Fugado de Hospital General de Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó sobre la detención de un hombre y la muerte de otro, presuntamente vinculados a un intento de robo violento de una motocicleta ocurrido el 2 de mayo en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Tijuana.

De acuerdo con la autoridad, los hechos se registraron durante la tarde, cuando elementos municipales atendieron el reporte de un intento de despojo. Uno de los sospechosos huyó a pie hacia una tienda de autoservicio, mientras que el segundo escapó en un vehículo.

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Uno de los implicados había escapado de hospital

Durante el operativo, el primer individuo fue localizado en el estacionamiento del establecimiento; sin embargo, al verse acorralado, presuntamente amenazó con un arma de fuego a policías y civiles. Ante el riesgo, los agentes lo neutralizaron.

El sujeto, identificado como Felipe Alberto “N”, fue trasladado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida. Autoridades confirmaron que contaba con una orden de búsqueda, ya que se había fugado del Hospital General de Tijuana el pasado 18 de abril, a donde había sido llevado desde el penal El Hongo, para recibir atención médica.

Fue durante su estancia en el hospital cuando aprovechó un descuido del custodio asignado para escapar. El hombre cumplía una sentencia por delitos como robo de vehículo de motor y robo calificado.

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Detienen a segundo sospechoso

En un segundo despliegue, elementos municipales lograron la detención de Edgar Iván “N” en las inmediaciones del bulevar Gato Bronco, cuando circulaba a bordo de un vehículo presuntamente relacionado con el intento de robo.

La SSPCM informó que tanto el arma asegurada como el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las investigaciones correspondientes.

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