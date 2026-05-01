Trabajadores se Manifiestan en Tijuana en el Marco del Día del Trabajo

En el marco del Día Internacional del Trabajo, trabajadores en Tijuana se manifestaron la mañana de este 1 de mayo para exigir mejores condiciones laborales, incremento salarial y la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

La movilización se llevó a cabo alrededor de las 7:30 horas frente al monumento a Lázaro Cárdenas del Río, donde los participantes también demandaron mayor inversión en el sector salud.

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Exigen reformas y mejores servicio

Durante la protesta, los manifestantes señalaron la necesidad de avanzar en la aprobación de la jornada laboral de 40 horas, así como fortalecer los servicios de salud pública mediante mayores recursos.

La movilización se desarrolló de manera pacífica y formó parte de las actividades conmemorativas del Día del Trabajo en la ciudad.

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