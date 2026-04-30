Detienen a Hombre de 86 Años en Ensenada con Orden de Aprehensión por Abuso

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada aseguraron a un hombre identificado como Raúl “N”, de 86 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente. La intervención se realizó el 28 de abril alrededor de las 14:25 horas, en el fraccionamiento Playa Ensenada, luego de un reporte emitido por el C5 que alertaba sobre la presencia de una persona con dicho mandato judicial en la zona.

De acuerdo con la información, los oficiales se encontraban realizando recorridos de vigilancia preventiva cuando recibieron el reporte ciudadano, que ubicaba al individuo en la intersección de las calles De las Dunas y De las Rocas. Con base en estos datos, los agentes se trasladaron de inmediato al sitio para iniciar la búsqueda correspondiente.

Al arribar al lugar, los elementos implementaron un operativo de localización en los alrededores, siguiendo las características proporcionadas en el reporte. Fue durante estas acciones que lograron ubicar a una persona que coincidía con la descripción, dentro de un hospital cercano, lo que permitió continuar con la intervención.

Tras identificarse como agentes municipales, los oficiales procedieron a abordar al individuo, quien se identificó como Raúl “N”. La verificación de sus datos personales se realizó a través del radio operador del C5, mediante el sistema legionario, como parte del protocolo de actuación en este tipo de casos.

Detienen a hombre de 86 años por tener orden de aprehensión por abuso en Ensenada.

Fue al confirmar la información en el sistema cuando se estableció que el hombre contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de abuso sexual. Este dato derivó en su aseguramiento inmediato, procediendo los agentes a colocarle los candados de manos.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Estación Central de Policía, ubicada en las calles Novena y Espinoza, en la colonia Obrera, donde se efectuó su registro en los sistemas correspondientes y se le practicó la certificación médica por parte del personal en turno.

Finalmente, Raúl “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de dar seguimiento a su situación legal y continuar con el proceso conforme a la orden de aprehensión vigente.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP