La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con el colectivo de búsqueda Justicia Para Todos, informó sobre un hallazgo positivo en el área de El Roble en Ensenada, registrado el lunes 27 de abril, correspondiente a una persona sin identificar.

De acuerdo con la información proporcionada, el cuerpo localizado corresponde presuntamente a un hombre, cuyas características incluyen cabello largo, vestimenta con camisa aparentemente negra, una arracada en una de las orejas y un tatuaje en uno de los dedos.

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Búsqueda conjunta entre autoridades y colectivo

El hallazgo se realizó como parte de las acciones de búsqueda llevadas a cabo de manera conjunta entre autoridades y colectivos, en seguimiento a reportes de personas desaparecidas en la región.

Ante esta situación, la Fiscalía y el colectivo hicieron un llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes tengan familiares no localizados, a acercarse con su agente investigador o acudir directamente al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para facilitar procesos de identificación.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la identificación de personas y brindar certeza a familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

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Información Patricia Lafarga

APG