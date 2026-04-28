Localizan Sin Vida a Dos Jóvenes en Vivienda de Tijuana; Familias Exigen Justicia

Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron localizados sin vida al interior de una vivienda en la colonia La Esperanza, en Tijuana, lo que ha generado indignación y exigencias de justicia por parte de sus familiares.

Se trata de Víctor Manuel Rodríguez Guzmán, de 17 años, y Ulises Antonio Reynoso Pérez, de 18, quienes desaparecieron el pasado 21 de abril tras salir de un domicilio en la colonia Sánchez Taboada, donde se encontraban conviviendo antes de acudir a un partido de fútbol.

De acuerdo con el testimonio de familiares, ambos jóvenes asistieron al encuentro deportivo en una unidad de la zona; sin embargo, al finalizar el partido, alrededor de las 10 de la noche, tomaron rumbos distintos y ya no regresaron a casa.

Días después, el 24 de abril, sus cuerpos fueron localizados en una fosa al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Artículo 3, sin número, en la colonia La Esperanza, durante un operativo de búsqueda relacionado con la desaparición de otros tres menores originarios de Tecate.

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Hallazgo ligado a otra investigación

Según colectivos de búsqueda, el registro de llamadas de uno de los jóvenes desaparecidos habría sido clave para ubicar el predio donde se realizó el hallazgo.

Este mismo punto es investigado por la posible relación con la desaparición de Edgar Jovani Pelayo Cisneros, Brian Samuel Jiménez y Jeremy Alexander Robinson Cañedo, quienes fueron vistos por última vez el 20 de abril, presuntamente tras acudir a una supuesta cita de trabajo en Tijuana.

Entre el dolor y la indignación, familiares de las víctimas aseguran que ambos jóvenes eran personas trabajadoras y ajenas a cualquier actividad ilícita.

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Asimismo, denunciaron la falta de avances claros en la investigación y manifestaron su temor de que el caso quede impune.

Aunque la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de un menor presuntamente implicado, las familias consideran que esto no es suficiente y piden que se castigue a todos los responsables.

Mientras tanto, los familiares de los tres adolescentes desaparecidos en Tecate continúan a la espera de información que permita dar con su paradero.

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Información Carolina Vázquez

APG