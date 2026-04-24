Buscan a Laura Rentería, Joven con Autismo Reportada como Desaparecida en Tijuana

La Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Laura Stephanie Renteria Ochoa, de 22 años de edad, quien cuenta con diagnóstico de autismo y fue reportada como desaparecida en la ciudad de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, la joven fue vista por última vez el pasado 20 de abril de 2026, alrededor de las 18:00 horas, cuando salió de su domicilio ubicado en la calle De la Paz, en la colonia Las Torres Parte Alta, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

El reporte indica que, desde su salida, no se ha logrado establecer comunicación ni ubicar su ubicación, por lo que las autoridades iniciaron la difusión de su pesquisa con el objetivo de obtener información que permita dar con su localización.

Buscan a joven con autismo tras ser reportada como desaparecida en Tijuana.

Como parte de la información proporcionada, se difundieron las características físicas de Laura Stephanie, con el propósito de facilitar su identificación en caso de ser vista en algún punto de la ciudad o sus alrededores.

Aquí se detallan los rasgos que podrían permitir reconocerla:

Estatura: 1.60 metros

Complexión: media

Tez: morena clara

Cabello: lacio, color negro

Ojos: café oscuro

Nariz: grande

Labios: delgados

Asimismo, se informó sobre señas particulares que podrían ayudar a distinguirla, como la presencia de cicatrices en el brazo izquierdo. En cuanto a su vestimenta al momento de su desaparición, se indicó que llevaba un short color lila, una chamarra tipo rompevientos de color negro y tenis blancos.

La Fiscalía realizó el llamado a la ciudadanía para colaborar en la búsqueda, poniendo a disposición los números de emergencia 911 y denuncia anónima 089, con el fin de recibir cualquier dato que permita avanzar en la localización de Laura Stephanie Renteria Ochoa.

Historias recomendadas:

RCP