Maestro de Inglés es Vinculado por Presunto Abuso de Menor de Seis Años en Ensenada

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de David “N”, de 29 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de pederastia agravada en agravio de una menor de seis años, en hechos ocurridos en Ensenada, Baja California. La resolución fue emitida el 22 de abril por un juez de control, luego de que se presentaran elementos de prueba durante la audiencia inicial.

De acuerdo con la información oficial, la investigación fue realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con la Violencia de Género contra las Mujeres, instancia que integró la carpeta con datos que permitieron establecer la posible participación del imputado.

Maestro de inglés es vinculado a proceso por pederastia agravada contra una menor de 6 años.

Según la indagatoria, el señalado se desempeñaba como docente de inglés en un colegio de la localidad, donde presuntamente habría aprovechado su posición para realizar conductas de carácter sexual en perjuicio de la menor. Los hechos investigados habrían ocurrido a partir del 23 de marzo de 2026.

La detención del imputado fue realizada por agentes estatales de investigación adscritos al Grupo de Delitos Sexuales, en coordinación con el Grupo de Aprehensiones en la zona Ensenada, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras se desarrollan las investigaciones complementarias del caso.

Las autoridades informaron que las investigaciones continuarán conforme a lo establecido en la ley, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP