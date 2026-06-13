Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 5.2 Sacude Guerrero

Este sábado, 13 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismo de Magnitud 5.2 Sacude Guerrero

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre un sismo de magnitud 5.3 con epicentro en San Marcos, Guerrero a las 12:20 horas.

Tras el movimiento telúrico, la dependencia indicó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona y verificar posibles afectaciones.

Asimismo, precisó que la Alerta Sísmica no se activó en la Ciudad de México debido a que el sismo no alcanzó los niveles establecidos para su emisión, por lo que no se cumplieron los parámetros necesarios para activar el sistema de aviso preventivo.

Suena alerta sísmica hoy

Suena la alerta sísmica este sábado.

¿Dónde fue el temblor hoy 13 de junio 2026?

El SSN reportó que se registró un sismo de magnitud 4.0, con localización a 78 km al suroeste de de Tapachula, Chiapas, este sábado a las 10:26:29 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 78 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS 13/06/26 10:26:29 Lat 14.53 Lon -92.87 Pf 38 km pic.twitter.com/5LsoPxY7uN — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 13, 2026

En las primeras horas de la madrugada, a las 01:50, se registró otro temblor de magnitud 4.5, con epicentro a 70 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

A la 1:19 también se informó de un movimiento de magnitud 4.2, a 1 kilómetro al sureste de Tapachula, Chiapas.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías: