Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 5.2 Sacude Guerrero

Te compartimos la ubicación del sismo registrado en México este 13 de junio de 2026

Personas salen a las calles por sismo.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Dónde fue el temblor hoy? Descubre los detalles del sismo de magnitud 5.3 en Guerrero y otros movimientos en México. Mantente informado con nuestro reporte completo.

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