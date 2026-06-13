Colapsa Balcón de un Edificio en la Colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc

La estructura se desprendió y cayó sobre la banqueta, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona

Colapsa Balcón de edificio en la Cuauhtémoc. Foto: N+Colapsa Balcón de edificio en la Cuauhtémoc. Foto: N+

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Balcón de edificio en Cuauhtémoc cae sobre la banqueta, movilizando a los bomberos. Sin heridos, pero ¿qué provocó el colapso? Infórmate aquí.

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