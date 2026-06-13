Colapsa Balcón de un Edificio en la Colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc

El balcón de un edificio de siete niveles colapsó la mañana de hoy sábado 13 de junio de 2026 en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con reportes de N+, la estructura se desprendió de uno de los departamentos del inmueble y cayó sobre la banqueta. Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para acordonar la zona y evitar riesgos para peatones y automovilistas mientras se realizaban las labores de atención. El balcón que colapsó pertenecía a un departamento ubicado en el primer piso del edificio, donde opera un consultorio oftalmológico.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colapsa Balcón de Edificio en la Colonia Hipódromo, CDMX

Bomberos de la CDMX realizan trabajos de remoción

Por su parte, integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llevaron a cabo trabajos de remoción de escombros y una evaluación preliminar de la estructura para descartar nuevos desprendimientos que pudieran representar un riesgo para los ocupantes del inmueble o para quienes transitan por la zona.

Asimismo, personal de Protección Civil realizó una inspección del edificio para verificar las condiciones de seguridad de la construcción y revisar el estado de sus elementos estructurales, con el fin de determinar si existen afectaciones adicionales.

Las autoridades mantienen el inmueble bajo observación mientras concluyen los dictámenes técnicos correspondientes. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del colapso.

El incidente dejó únicamente daños materiales y no fue necesario brindar atención médica ni trasladar a personas lesionadas.