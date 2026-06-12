¿Sentiste el Temblor Hoy? Magnitud y Ubicación de Sismos en México este 12 de Junio 2026

Te decimos la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 12 de junio de 2026

Sismos en MéxicoPersonas salen a las calles por sismo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sentiste el temblor hoy? Conoce la magnitud y ubicación de los sismos en México este 12 de junio. Sigue nuestras actualizaciones para más detalles.

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