¿Sentiste el Temblor Hoy? Magnitud y Ubicación de Sismos en México este 12 de Junio 2026

Este viernes, 12 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

El SSN informó que hasta las 8:00 horas de hoy 12 de junio, se han registrado 1,653 réplicas del sismo de magnitud 5.6 ocurrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el pasado 4 de mayo, la más grande de magnitud 4.1.

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

A las 9:51 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 425 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a 10 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 425 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 12/06/26 09:51:16 Lat 19.04 Lon -108.93 Pf 10 km pic.twitter.com/gjgzPN5SD5 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 12, 2026

A las 9:10 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 434 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a 10 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 434 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 12/06/26 09:10:05 Lat 18.97 Lon -108.99 Pf 10 km pic.twitter.com/bLPVE93FNs — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 12, 2026

A las 3:17 horas, se registó un sismo de magnitud 4.3 a 73 km al noreste de Santa Rosalia, Baja California Sur a 11 km de profundidad.

Con información de N+.

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