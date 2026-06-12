¿Sentiste el Temblor Hoy? Magnitud y Ubicación de Sismos en México este 12 de Junio 2026

Este viernes, 12 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Sismos hoy en México
El SSN informó que hasta las 8:00 horas de hoy 12 de junio, se han registrado 1,653 réplicas del sismo de magnitud 5.6 ocurrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el pasado 4 de mayo, la más grande de magnitud 4.1.
Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:
A las 9:51 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 425 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a 10 km de profundidad.
A las 9:10 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 434 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a 10 km de profundidad.
Con información de N+.
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