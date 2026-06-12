¿Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en las Líneas

¿Usas el Metro CDMX? Hay varias estaciones cerradas; te decimos cuáles para que anticipes tus tiempos de traslado

Usuarios del Metro la estación Auditorio de la Línea 7Usuarios del Metro la estación Auditorio de la Línea 7. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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