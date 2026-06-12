¿Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en las Líneas

Si sueles usar el Metro para trasladarte a tu trabajo, escuela o vas a algún compromiso, considera que hay estaciones cerradas hoy, 12 de junio de 2026, en N+ te compartimos cómo está el servicio para que lo tomes en cuenta en tus tiempos de traslado.

De acuerdo con las redes sociales oficiales del Metro CDMX, este día hay una Línea con varias estaciones cerradas tanto de ida como de regreso, sin embargo, mantiene su operación completa entre terminales.

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

Las autoridades del Metro informaron que las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúan cerradas, por lo que no se permite el acceso ni la salida de pasajeros en estos puntos.

Tome en cuenta que la Línea 2 opera de manera regular en el resto de sus estaciones. El STC Metro recomendó seguir los canales oficiales de información.

Ante el cierre de estaciones, el STC recomienda usar otras opciones cercanas para acceder a la zona centro:

Pino Surárez, de la Línea 2.

Allende de la Línea 2.

San Juan de Letrán, de la Línea 8.

Bellas Artes, L8.

El pasado 11 de junio de 2026, que se llevó a cabo la inauguración del Mundial en la CDMX, la Línea 2 del Metro

FBPT