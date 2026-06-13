Grupo Armado Mata a Edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez

Autoridades desplegaron un operativo en la Mixteca para localizar a los responsables del asesinato del presidente municipal

La mañana de este sábado fue asesinado con disparos de arma de fuego el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez. Foto: FB San Miguel AmatitlánLa mañana de este sábado fue asesinado con disparos de arma de fuego el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez. Foto: FB San Miguel Amatitlán

Destacado

Alarma en Oaxaca: asesinan al presidente municipal de San Miguel Amatitlán. Autoridades intensifican la búsqueda de los agresores. Conoce más sobre este caso que conmociona a la Mixteca.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+