Grupo Armado Mata a Edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez

Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la región Mixteca de Oaxaca, fue asesinado durante un ataque armado registrado en esa localidad, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil fue atacado a balazos por un grupo armado cuando se encontraba frente a su domicilio este sábado 13 de junio. A consecuencia de las heridas provocadas por los disparos, perdió la vida en el lugar. Tras el ataque, autoridades de seguridad y procuración de justicia desplegaron un operativo en la zona para localizar y detener a los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes por el homicidio y activó los protocolos para delitos de alto impacto. Como parte de las diligencias, peritos y agentes investigadores acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer el crimen.

El asesinato provocó una movilización de corporaciones estatales y federales en la región Mixteca. Elementos de seguridad reforzaron la vigilancia en carreteras y comunidades cercanas con el objetivo de cerrar posibles rutas de escape utilizadas por los agresores.

Buscan a los asesinos del edil

Las autoridades también pusieron en marcha trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieran estar relacionados con la agresión.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos y tampoco se ha informado sobre el móvil del crimen.

Bravo Martínez se desempeñaba como presidente municipal de San Miguel Amatitlán, municipio ubicado en la Mixteca oaxaqueña.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que las investigaciones continúan y que se mantendrá el despliegue de seguridad en la zona mientras avanzan las indagatorias para dar con los responsables del homicidio.