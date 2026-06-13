Zona de Baja Presión Provocará Fuertes Lluvias Hoy en México: Lista de Estados Afectados

La zona de baja presión que se mantiene sobre el oeste del Golfo de México provocará lluvias de diversa intensidad en gran parte del país este sábado, por lo que autoridades federales llamaron a la población a mantenerse informada y extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.

Cabe destacar que esta zona de baja presión mantiene potencial de desarrollo ciclónico y, de fortalecerse, daría origen a Arthur, el primer ciclón tropical con nombre pronosticado para la temporada 2026 en la cuenca del Atlántico.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alertó que el sistema continuará generando condiciones de inestabilidad y se prevé que ingrese a las costas de Tamaulipas y Veracruz durante el domingo.

Estados con Mayor Riesgo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los estados con mayor riesgo por lluvias intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, son:

San Luis Potosí

Jalisco

Puebla

Tamaulipas

Veracruz

Chiapas

Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas.

Además, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Michoacán

Hidalgo

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Por otra parte, se esperan intervalos de chubascos con lluvias fuertes en:

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Guerrero

Quintana Roo

En estas entidades podrían registrarse encharcamientos importantes y afectaciones a la movilidad urbana.

En Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Yucatán se prevén lluvias ligeras a moderadas que podrían generar pavimento resbaladizo y reducción de visibilidad para automovilistas.

Ante este panorama, Protección Civil recomendó evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejado de zonas inundadas y seguir los avisos emitidos por las autoridades estatales y municipales, especialmente en las regiones donde se prevén las precipitaciones más intensas durante las próximas horas.