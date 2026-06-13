Zona de Baja Presión Provocará Fuertes Lluvias Hoy en México: Lista de Estados Afectados

La zona de baja presión podría convertirse en Arthur, el primer ciclón tropical del Atlántico

Zona de Baja Presión Provocará Fuertes Lluvias Hoy en México. Foto: ConaguaZona de Baja Presión Provocará Fuertes Lluvias Hoy en México. Foto: Conagua

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Posible ciclón Arthur amenaza México. Lluvias intensas en varios estados, incluyendo Tamaulipas y Veracruz. Evita zonas inundadas y sigue las alertas oficiales.

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