¿Sonó la Alerta Sísimica en CDMX Hoy 13 de Junio 2026? Hubo Sismo en Guerrero

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió al estado de Guerrero la tarde de este sábado 13 de junio 2026, informó el Sismológico Nacional.

De acuerdo con reportes desde el estado, el movimiento fue percibido en distintos puntos del estado, donde sí se activó la alerta sísmica. Además, habitantes de la entidad señalaron que se sintió un movimiento fuerte al inicio, aunque lo describen como breve.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:45 Lat 16.75 Lon -99.62 Pf 10 km pic.twitter.com/TcmtRRlbDc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 13, 2026

¿Sonó la alerta sísmica hoy?

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, informó que, luego de que se registrara el sismo, no se reportan daños, de acuerdo con los primeras revisiones.

"Hemos entablado comunicación con las UGIRPC de Alcaldías, al momento, no se reportan incidentes por el sismo registrado este día en Guerrero".

Asimismo, señaló que no se activó la alerta sísimica en la capital, ya que no se cumplió con los parámetros necesarios.

"La Alerta Sísmica NO se activó porque no se cumplieron los parámetros necesarios", añadió la funcionaria capitalina.

Hemos establecido comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, sin reporte de afectaciones.



La percepción fue muy ligera en algunas zonas de la ciudad.



No se activó la Alerta Sísmica porque la estimación de energía en los… https://t.co/CRX4J6pIe9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 13, 2026

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías: