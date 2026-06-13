¿Sonó la Alerta Sísimica en CDMX Hoy 13 de Junio 2026? Hubo Sismo en Guerrero

Luego de que se registrara un sismo de magnitud de 5.2, hay dudas de si se sonó la alerta sísmica en CDMX y Edomex

Se activaron alerta sísimcas de apoyo en celulares.Foto: N+
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