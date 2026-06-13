Inundaciones por Fuerte Lluvia Dejaron 12 Viviendas Afectadas en Chiautla de Tapia, Puebla

La intensa precipitación registrada durante las últimas horas en la región mixteca del estado de Puebla provocó afectaciones en diversos municipios, y Chiautla de Tapia resultó la demarcación más afectada.

Personal del ayuntamiento de dicho lugar llevará a cabo un censo para cuantificar los daños en viviendas y definir los apoyos a las familias afectadas.

Afectaciones por fuertes lluvias en viviendas y calles de Chiautla de Tapia, Puebla

El desbordamiento de arroyos y barrancas generó fuertes corrientes que convirtieron calles en ríos. Como consecuencia, al menos cinco vehículos fueron arrastrados y doce viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua.

La fuerza de la corriente también provocó el colapso de una sección de la barda del Panteón Municipal, por lo que personal de Protección Civil acordonó la zona para evitar riesgos a la población.

Las autoridades de Chiautla de Tapia realizarán un recorrido de inspección para evaluar los daños y determinar si hubo afectaciones o arrastre de tumbas dentro del camposanto.

Se inundan entradas a San Salvador Chachapa, junta auxiliar de Amozoc, Puebla

En el municipio de Amozoc también se reportaron anegaciones, principalmente en el entronque del Parque Industrial Chachapa y la incorporación a la autopista Puebla-Orizaba, donde varios vehículos quedaron varados debido al nivel del agua.

Protección Civil estatal mantiene el monitoreo de ríos, barrancas y zonas de riesgo de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa ante la posibilidad de que continúen las lluvias en los próximos días.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ