Inundaciones por Fuerte Lluvia Dejaron 12 Viviendas Afectadas en Chiautla de Tapia, Puebla

Entre los daños ante las precipitaciones, cinco vehículos fueron arrastrados por el agua y fue derribada la barda del Panteón Municipal.

Lluvia Inundaciones Daños Viviendas Vehículos Barda Panteón Municipal Chiautla de Tapia PueblaFoto: Genaro Zepeda

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Chiautla de Tapia sufre fuertes lluvias que convirtieron calles en ríos, afectando viviendas y vehículos. Protección Civil trabaja para asegurar la zona. Infórmate sobre las acciones.

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