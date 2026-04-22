Docentes de una escuela secundaria ubicada en Playas de Tijuana suspendieron labores de manera indefinida debido a la falta de maestros, retrasos en pagos y la ausencia de respuesta a solicitudes de recategorización del personal. El plantel, localizado sobre la calle Parque México Sur, en la sección Jardines, mantiene cerrado el servicio educativo mientras el personal exige atención a sus demandas por parte de autoridades educativas.

La suspensión de actividades se hizo visible mediante una pancarta colocada en el exterior de la institución, dirigida a padres de familia y estudiantes, donde se explican las causas del paro. En ella, los docentes señalan que la medida responde a diversas problemáticas laborales que, aseguran, han sido planteadas sin obtener solución.

De acuerdo con representantes sindicales, previamente se recurrió a distintas instancias, presentando oficios para exponer la situación. Sin embargo, señalaron que no se recibió respuesta en el plazo establecido, lo que derivó en la decisión de suspender actividades como forma de presión.

Suspenden clases en secundaria de Tijuana por falta de maestros y retrasos en pagos.

El representante del SNTE D-II-26, Emanuel Lozano, indicó que se había otorgado un plazo de una semana para recibir respuesta formal, lo cual no ocurrió. Ante ello, consideraron necesario tomar otras acciones para visibilizar la problemática y exigir atención a sus peticiones.

Entre las condiciones que enfrentan, los docentes señalaron que desde el inicio del ciclo escolar existe un déficit de al menos seis profesores, lo que ha obligado a reorganizar las clases con el personal disponible para no interrumpir completamente la enseñanza.

Además, explicaron que han tenido que recurrir a personal administrativo e incluso de intendencia para cubrir grupos, debido a la falta de docentes. También indicaron que más de 16 maestros interinos presentan pagos pendientes, lo que ha generado inconformidad entre el personal afectado.

Otro de los señalamientos es la falta de cobertura en la plantilla de prefectura, así como situaciones relacionadas con la recategorización de personal, que consideran no han sido atendidas adecuadamente, pese a las necesidades del plantel.

Los docentes informaron que el paro de labores continuará de manera indefinida hasta que las autoridades educativas den respuesta a sus demandas y se establezcan condiciones que permitan retomar las actividades escolares con normalidad.

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Información de Miguel Martínez | N+

RCP