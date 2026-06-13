Así se Vivió el Temblor que Activó la Alerta Sísmica en Celulares en Acapulco

El movimiento telúrico fue percibido de moderado a fuerte en municipios de la Costa Chica

Alerta sísmica hoy. Foto: CuartoscuroAlerta sísmica hoy. Foto: Cuartoscuro

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Sismo en Acapulco: alerta sísmica causa nerviosismo. Autoridades revisan daños en Costa Chica. Mantente informado y sigue recomendaciones.

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