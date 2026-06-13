Así se Vivió el Temblor que Activó la Alerta Sísmica en Celulares en Acapulco

La activación de la alerta sísmica en teléfonos celulares generó momentos de tensión entre habitantes de Acapulco, Guerrero luego de que un sismo sacudiera la región durante varios segundos la tarde de hoy sábado.

De acuerdo con el corresponsal de N+ en Acapulco, Isaac Flores, el sismo comenzó con una ligera sacudida que fue incrementando gradualmente su intensidad durante varios segundos, lo que generó preocupación entre la población.

El momento de mayor tensión se produjo cuando la alerta sísmica comenzó a sonar en numerosos teléfonos celulares, provocando que habitantes salieran de viviendas, comercios y oficinas como medida preventiva.

Habitantes de distintas zonas de Acapulco reportaron haber sentido el temblor de forma clara, por lo que muchas personas salieron de viviendas, comercios y oficinas como medida preventiva mientras se desarrollaba el movimiento.

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Activan protocolos de revisión tras sismo

Tras el sismo, autoridades activaron los protocolos de revisión para verificar posibles afectaciones en inmuebles, vialidades e infraestructura pública. Equipos de Protección Civil comenzaron recorridos de supervisión para descartar daños y atender cualquier incidente derivado del fenómeno.

El movimiento también fue percibido en diversos municipios de la región Costa Chica de Guerrero. Reportes preliminares indican que la sacudida se sintió de intensidad moderada a fuerte en localidades como Acapulco, San Marcos, Copala y Marquelia, ubicadas cerca de la zona donde se originó el sismo.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Sin embargo, continúan las inspecciones en los municipios más cercanos al epicentro para confirmar que no existan afectaciones estructurales o riesgos para la población.

Protección Civil mantiene el monitoreo de la situación y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, así como a seguir las recomendaciones de seguridad en caso de registrarse réplicas o nuevos movimientos telúricos.