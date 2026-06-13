Capturan en Ciudad Juárez a Hombre por Presuntamente de Apuñalar a Adolescente

La Agencia Estatal de Investigación detuvo en Ciudad Juárez a un hombre de 58 años acusado de lesionar con una navaja a un menor de 15 años. La víctima permanece hospitalizada.

Detenido por apuñalar a jovenFoto: FGE

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Detienen en Ciudad Juárez a un hombre por atacar con navaja a un menor. La víctima, de 15 años, está en estado reservado. Descubre los detalles de este incidente.

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Hombre de 58 años arrestado por ataque con navaja a menor