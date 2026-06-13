Capturan en Ciudad Juárez a Hombre por Presuntamente de Apuñalar a Adolescente

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de agredir con un arma blanca a un adolescente de 15 años en Ciudad Juárez.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que el detenido fue identificado como Perfecto Anselmo "N", de 58 años de edad, quien enfrenta una investigación por el delito de lesiones calificadas.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron el pasado 9 de junio, cuando presuntamente sostuvo una discusión con la víctima y posteriormente sacó una navaja con la que lo hirió en el abdomen.

La víctima fue internada de emergencia en el Hospital Infantil

El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Infantil, donde permanece internado y su estado de salud es reportado como reservado.

El presunto agresor fue detenido en el cruce del eje vial Juan Gabriel y la calle Aserraderos, por elementos de la AEI.