Vecinos de Residencial Bloquean Avenidas en Chihuahua Tras Clausura de Plumas de Acceso

Habitantes de Residencial Cumbres II bloquearon las avenidas Colegio y Washington en Chihuahua para exigir la reapertura de las plumas de acceso clausuradas por Desarrollo Urbano.

Bloqueo ChihuahuaFoto: N+

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Vecinos de Residencial Cumbres II en Chihuahua bloquean avenidas tras clausura de plumas de acceso. Exigen reapertura por seguridad. ¿Qué pasará ahora?

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