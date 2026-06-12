Vecinos de Residencial Bloquean Avenidas en Chihuahua Tras Clausura de Plumas de Acceso

La movilidad en las avenidas Colegio y Washington se vio severamente afectada este viernes debido a una manifestación realizada por vecinos del fraccionamiento Residencial Cumbres II, quienes protestaron por la clausura de las plumas de acceso al complejo habitacional.

Con cartulinas y vehículos atravesados sobre la vialidad, los habitantes bloquearon el paso en ambos sentidos de estas importantes avenidas que conectan el Periférico de la Juventud con la avenida de La Cantera, generando congestionamiento vial y obligando a decenas de automovilistas a dar vuelta en “U” para buscar rutas alternas.

Los inconformes señalaron que la clausura de las plumas representa un riesgo para las más de 70 familias que habitan en el residencial, ya que ahora cualquier vehículo o persona puede ingresar sin control al complejo.

De acuerdo con los vecinos, las medidas implementadas por la autoridad afectan directamente la seguridad de quienes viven en el sector, por lo que exigieron que se retire la clausura y se permita nuevamente el funcionamiento del acceso controlado.

Bloqueo genera caos vial en avenidas Colegio y Washington

Durante la protesta, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y tratar de liberar la circulación vehicular.

Al sitio arribó personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos representantes sostuvieron conversaciones con los habitantes inconformes; sin embargo, los vecinos señalaron la ausencia de autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano, dependencia responsable de la clausura.

El cierre provocó largas filas de vehículos y complicaciones para quienes transitaban por una de las zonas de mayor circulación en la capital del estado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se alcanzó algún acuerdo con los residentes ni cuánto tiempo permanecerán cerradas las plumas de acceso del fraccionamiento.