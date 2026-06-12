Se Incendia Empresa de Residuos Químicos en Ciudad Juárez; Investigan el Origen del Fuego

Se registró el incendio en una empresa dedicada al manejo y destino final de productos químicos y materiales peligrosos provenientes de maquiladoras en Ciudad Juárez.

El siniestro ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Morelia y Tehuacán, en la colonia Valle Dorado, donde fue necesaria una intensa movilización por parte del Departamento de Bomberos y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil Municipal, al lugar acudieron dos máquinas de bomberos, una cisterna y una pipa de agua de la propia empresa para controlar el fuego y evitar que los químicos almacenados se propagaran o generaran mayores riesgos.

El director de Protección Civil del Municipio, Sergio Rodríguez, informó que actualmente se analiza con qué permisos operaba el negocio y cuáles pudieron haber sido las causas que originaron el incendio.

“Desechos de la empresa industrial, de la empresa maquiladora; algunos son aceites o diferentes químicos que se conjugan ahí. La gran mayoría son materiales como esponjas absorbentes cuando las empresas terminan un proceso y el residuo que emite eso lo recolectan, lo limpian, los resguardan y lo compactan”, explicó el funcionario.

Bomberos lograron contener químicos tras incendio en Valle Dorado

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos durante la emergencia fue contener los residuos y materiales peligrosos que se encontraban dentro del inmueble para evitar afectaciones mayores.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas derivadas del incendio; sin embargo, continúan las investigaciones para determinar si la empresa cumplía con las medidas de seguridad y normativas correspondientes para el manejo de sustancias químicas.

Personal de Protección Civil y otras dependencias municipales permanecerán revisando las condiciones del lugar mientras concluyen los peritajes sobre el origen del fuego.