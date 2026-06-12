Se Incendia Empresa de Residuos Químicos en Ciudad Juárez; Investigan el Origen del Fuego

Protección Civil investiga el incendio registrado en una empresa de manejo de residuos químicos en la colonia Valle Dorado de Ciudad Juárez. Bomberos lograron contener el fuego.

incendio recicladora de químicosFoto: N+

Destacado

Fuego en Ciudad Juárez: incendio en manejo de residuos químicos. Sin heridos, pero se investigan causas y permisos. ¿Qué medidas se tomaron para evitar daños?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+