Prevén Lluvias para el Fin de Semana en Chihuahua Capital; Protección Civil Emite Alerta

Protección Civil Municipal alertó sobre lluvias y cielo nublado en Chihuahua capital durante el fin de semana. El sábado 13 de junio será el día con mayor probabilidad de precipitaciones.

Lluvias en ChihuahuaFoto: CEPC

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Chihuahua se prepara para un fin de semana lluvioso. El sábado 13 de junio, con 62% de probabilidad de lluvia, será el día más crítico. Sigue las recomendaciones de Protección Civil.

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