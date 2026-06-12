Prevén Lluvias para el Fin de Semana en Chihuahua Capital; Protección Civil Emite Alerta

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que durante este fin de semana, del 12 al 14 de junio, continuarán las condiciones variables del clima en Chihuahua capital, con probabilidad de lluvias, cielo parcialmente nublado y periodos de mayor nubosidad.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia, el sábado 13 de junio será el día con mayor posibilidad de precipitaciones, por lo que se exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.

Para este viernes 12 de junio se prevé una temperatura máxima de 33 grados centígrados y mínima de 21 grados, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 30 por ciento.

El sábado 13 de junio se espera una máxima de 32 grados y mínima de 23 grados, además de condiciones mayormente nubladas y una probabilidad de lluvia del 62 por ciento, siendo el día con más posibilidades de precipitaciones en la ciudad.

Mientras tanto, para el domingo 14 de junio se pronostica una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 21 grados, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 34 por ciento.

Protección Civil emite recomendaciones por lluvias en Chihuahua

Ante las condiciones climáticas previstas, la Coordinación Municipal de Protección Civil pidió a la ciudadanía evitar cruzar arroyos, corrientes de agua o calles inundadas, ya que pueden representar un riesgo durante las lluvias.

Asimismo, recomendó conducir con precaución y disminuir la velocidad en caso de precipitaciones, además de mantener limpios patios, azoteas y desagües para evitar acumulaciones de agua.

Las autoridades también exhortaron a no arrojar basura en calles, alcantarillas o arroyos, debido a que esto puede provocar taponamientos e inundaciones en distintos sectores de la capital.

La autoridad reiteró el llamado a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.