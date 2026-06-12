Conductora Da Vuelta Prohibida y Choca Contra Juárez Bus; Deja Dos Lesionados

La noche del jueves 11 de junio, dos personas resultaron lesionadas luego de un accidente vial entre un automóvil color negro y una unidad del Juárez Bus sobre el Blvd. Zaragoza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, una conductora de 48 años circulaba sobre el bulevar mencionado cuando, al llegar al cruce con la calle Ejido Buenaventura, intentó realizar una vuelta prohibida.

Esto provocó que le cerrara el paso al transporte público, que tras el impacto arrastró el vehículo varios metros. Posteriormente, testigos reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911 y solicitaron apoyo médico.

Paramédicos Trasladaron a los Lesionados

En el lugar, una mujer de 30 años presentó lesiones en la pierna derecha, mientras que un menor de entre 7 y 10 años de edad resultó con diversos golpes, por lo que paramédicos de Rescate acudieron para brindarles atención y posteriormente los trasladaron a un hospital para su valoración médica y descartar lesiones de gravedad.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial realizaron el peritaje correspondiente y dieron a conocer que la conductora responsable contaba con seguro, por lo que únicamente se procedió con los trámites correspondientes sin necesidad de ponerla a disposición de las autoridades.