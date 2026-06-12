Conductora Da Vuelta Prohibida y Choca Contra Juárez Bus; Deja Dos Lesionados

Una conductora provocó un accidente vial al dar una vuelta prohibida sobre el Blvd. Zaragoza, dejando a una mujer y a un menor lesionados.

Conductora realizó vuelta prohibida y provocó el accidenteFoto: N+

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Una vuelta prohibida en Blvd. Zaragoza provoca choque con el Juárez Bus. Dos personas resultan lesionadas.

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Conductora Da Vuelta Prohibida y Choca Contra Juárez Bus