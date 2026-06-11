Localizan Restos Óseos Durante Operativo de Búsqueda en Carretera Parral-Guadalupe y Calvo

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó sobre un operativo de rastreo y búsqueda de personas realizado en coordinación con la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, así como con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Durante las labores, autoridades localizaron restos óseos a un costado de la carretera que conecta los municipios de Parral y Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo ocurrió luego de recorridos pedestres realizados en distintos puntos del tramo carretero.

Fue específicamente entre los kilómetros 31 y 34 donde peritos especializados ubicaron los fragmentos óseos.

Las autoridades detallaron que se trata de un total de cuatro fragmentos, los cuales fueron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes.

Peritos realizarán pruebas genéticas y antropológicas en Chihuahua

Tras el hallazgo, los restos fueron enviados para análisis especializados en genética y antropología forense.

Estas pruebas permitirán determinar si los fragmentos corresponden a restos humanos y si pudieran estar relacionados con alguna carpeta de investigación vigente por desaparición de personas.

La Fiscalía no proporcionó información adicional sobre posibles identidades o líneas de investigación vinculadas al hallazgo.

Las autoridades reiteraron que los operativos de rastreo y búsqueda continúan en distintas regiones del sur del estado como parte de las acciones para localizar personas desaparecidas y fortalecer las investigaciones en curso.