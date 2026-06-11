Localizan Restos Óseos Durante Operativo de Búsqueda en Carretera Parral-Guadalupe y Calvo

Autoridades localizaron cuatro fragmentos óseos durante un operativo de rastreo y búsqueda de personas en la carretera Parral-Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.

Localizan restos óseosFoto: FGE

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Durante un operativo en la carretera Parral-Guadalupe y Calvo, autoridades hallan fragmentos óseos. Se realizarán pruebas genéticas para identificar posibles vínculos.

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