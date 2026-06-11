Muere Adulto Mayor Atropellado en Ciudad Juárez; Detienen a Presunto Responsable

La noche del miércoles 10 de junio, un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser arrollado por un automóvil en la colonia Carlos Castillo Peraza, en Ciudad Juárez. De acuerdo con las primeras versiones, el conductor de un automóvil color blanco circulaba presuntamente en estado de ebriedad sobre la calle María Teresa Rojas.

Al llegar al cruce con la calle José Contreras Aguilera, habría invadido el carril contrario e impactado a un ciclista que transitaba por la zona, proyectándolo varios metros y provocándole la muerte.

Víctima fue Identificada por Familiares

Tras el reporte realizado por vecinos al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Más tarde, familiares y amigos identificaron al fallecido como Fermín, de 67 años de edad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal resguardaron la escena, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Tras realizar el peritaje correspondiente, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial detuvieron al conductor responsable y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes por su probable responsabilidad en el delito de homicidio imprudencial.