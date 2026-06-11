Muere Adulto Mayor Atropellado en Ciudad Juárez; Detienen a Presunto Responsable

Un hombre de 67 años que viajaba a bordo de una bicicleta murió tras ser atropellado por un automovilista que conducía en aparente estado de ebriedad.

Adulto mayor muere atropellado en Ciudad JuárezFoto: N+

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