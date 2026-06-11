Maestros se Manifiestan en Distintas Casetas del Estado de Chihuahua

Poco antes de las 10:00 de la mañana de este jueves 11 de junio, maestros integrantes de la Red de Defensa Magisterial Región Juárez tomaron nuevamente la caseta de cobro ubicada en Ciudad Ahumada como parte de las movilizaciones que mantienen en el estado.

En el lugar, un contingente de aproximadamente 60 docentes se apostó en los puntos de cobro, permitiendo el libre tránsito de los automovilistas. Cabe recordar que esta caseta es considerada una de las más costosas del estado de Chihuahua.

Los manifestantes informaron que permanecerían en el lugar durante aproximadamente tres horas para reiterar sus demandas. Entre sus principales exigencias se encuentran mejoras en los servicios de salud, jubilaciones más justas y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Movilizaciones en Otras Casetas

El grupo de docentes señaló que de manera simultánea se estarían llevando a cabo acciones similares en las casetas de Sacramento, Saucillo, Jiménez y Galeana. Sin embargo, hasta el momento únicamente se había reportado actividad en la caseta de Sacramento.

En ese punto se congregaron alrededor de 40 maestros bajo las mismas exigencias; no obstante, en ese lugar no se abrió el paso libre a los automovilistas.

Solicitan Aportaciones Voluntarias

Durante la protesta, los docentes portaban recipientes para recibir cooperaciones voluntarias, las cuales son utilizadas para cubrir los gastos derivados de las actividades de manifestación que han realizado durante el mes de junio.

Cabe señalar que esta es la tercera manifestación de este tipo realizada por el magisterio en lo que va de junio. La primera tuvo lugar en el puente internacional Zaragoza, en Ciudad Juárez, mientras que las movilizaciones posteriores se han extendido a otros puntos del estado.