Maestros se Manifiestan en Distintas Casetas del Estado de Chihuahua

Integrantes de la Red de Defensa Magisterial se manifestaron en distintas casetas de cobro del estado, donde señalaron que permanecerán alrededor de tres horas para reiterar sus exigencias

Docentes realizan protestas en casetas del estadoFoto: N+

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Protesta en casetas de Chihuahua: docentes exigen abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. Conoce las demandas.

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