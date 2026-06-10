Realizan 21 Cateos Simultáneos en Ciudad Juárez; Detienen a 15 Personas

Autoridades ejecutaron 21 cateos simultáneos en distintos sectores de Ciudad Juárez, dejando 15 detenidos, armas, droga, dinero en efectivo y equipo electrónico asegurado.

elementos de la AEI y Guardia NacionalFoto: N+

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Autoridades en Ciudad Juárez ejecutan 21 cateos simultáneos, detienen a 15 personas y aseguran armas y drogas. Conoce los detalles de este amplio operativo.

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