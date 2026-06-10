Realizan 21 Cateos Simultáneos en Ciudad Juárez; Detienen a 15 Personas

Elementos de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte desplegaron un amplio operativo en Ciudad Juárez, donde fueron ejecutadas 21 órdenes de cateo de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad.

En las acciones participaron agentes de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y un binomio canino especializado.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las investigaciones se prolongaron durante varios días y los trabajos operativos duraron más de 24 horas.

Para las intervenciones fueron movilizados cerca de 600 elementos de distintas corporaciones con el objetivo de evitar cualquier capacidad de reacción de las personas investigadas.

Entre los sitios intervenidos se encuentra un negocio de venta de vehículos ubicado sobre el bulevar Juan Pablo Segundo y Calzada del Río, donde los agentes inspeccionaron una casa rodante habilitada como oficina.

Aseguran armas, droga y equipo electrónico tras operativos en Juárez

Los cateos se realizaron en inmuebles localizados en colonias y fraccionamientos como Villas del Real, Gustavo Díaz Ordaz, Nuevo México, Quintas del Valle, Pradera Dorada, Anapra, Felipe Ángeles, Mariano Escobedo, Infonavit Tecnológico, Infonavit Aeropuerto, Melchor Ocampo, Nuevo Hipódromo y Bellavista, entre otros sectores.

Como resultado del operativo, las autoridades reportaron la detención de 15 personas.

Además, fueron aseguradas cuatro armas de fuego, 55 cartuchos útiles de distintos calibres, dosis de cocaína y cristal, un vehículo, 12 mil 70 pesos en efectivo, un dron, 12 teléfonos celulares, dos DVR, cuatro tabletas electrónicas y cuatro computadoras portátiles.

La Fiscalía informó que las investigaciones están relacionadas con diversos hechos violentos registrados recientemente en Ciudad Juárez.

Las personas detenidas permanecerán bajo investigación y el Ministerio Público contará con un plazo de 48 horas para ponerlas a disposición de un juez de control.