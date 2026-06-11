Hallan a Mujer Sin Vida y con Huellas de Violencia en Vivienda de Ciudad Juárez

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un domicilio en Ciudad Juárez; presentaba huellas de violencia y estaba cubierta con una sábana.

Hallan a mujer sin vida y con huellas de violenciaFoto: N+

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Ciudad Juárez: encuentran a Luz sin vida y con alambre en el cuello. La policía busca a los responsables de este crimen.

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