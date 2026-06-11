Hallan a Mujer Sin Vida y con Huellas de Violencia en Vivienda de Ciudad Juárez

La noche del miércoles 10 de junio se reportó el cuerpo de una mujer de entre 40 y 50 años de edad al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Capulín y Grama, en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, un familiar realizó el reporte al número de emergencias 911 tras encontrar sin vida a la mujer identificada como Luz. Según la información emitida, la víctima se encontraba al interior del inmueble con un alambre alrededor del cuello y cubierta con una sábana.

Policías Resguardaron la Escena

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde confirmaron el hallazgo y procedieron a resguardar la escena, además de notificar a las demás corporaciones de seguridad.

Agentes de la Fiscalía General del Estado también arribaron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias y llevar a cabo las primeras investigaciones relacionadas con el hallazgo.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense acudió al inmueble para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

No Hay Detenidos

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre este hecho violento. Se espera que en las próximas horas se den a conocer avances en las investigaciones y se logre determinar la identidad y el paradero de los responsables.