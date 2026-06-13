Muere Niña de 7 Años Ahogada en el Río Urique en la Comunidad de El Potrero, Chihuahua

Una niña de apenas 7 años murió ahogada en el río Urique, a la altura de la comunidad de El Potrero, en el municipio de Urique, informó la Fiscalía de Distrito Zona Occidente en Chihuahua.

La víctima fue identificada con las iniciales M. A. M. R., quien, de acuerdo con las primeras investigaciones, habría caído accidentalmente al cauce y no logró salir debido a la fuerza de la corriente y la profundidad del río.

Según el reporte oficial, un familiar de la menor declaró ante el personal investigador que la pequeña salió de un albergue ubicado en el poblado de Hormigueros en compañía de otros niños con dirección al río.

Horas después, la menor fue encontrada sin vida.

Menores que acompañaban a la niña avisaron a familiares

Las indagatorias señalan que los niños que acompañaban a la menor intentaron auxiliarla; sin embargo, no pudieron rescatarla debido a las condiciones del río.

Fueron los propios menores quienes notificaron lo ocurrido a los familiares de la víctima, lo que generó la movilización de autoridades en la zona.

La Fiscalía Zona Occidente indicó que las investigaciones continúan, aunque hasta el momento todo apunta a que se trató de un accidente.