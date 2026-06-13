Muere Niña de 7 Años Ahogada en el Río Urique en la Comunidad de El Potrero, Chihuahua

Una menor de 7 años murió ahogada en el río Urique, en el municipio de Urique, Chihuahua. La Fiscalía Zona Occidente investiga el caso como un accidente.

Río UriqueFoto: Google Earth

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Una menor de 7 años pierde la vida en el río Urique, Chihuahua. La Fiscalía investiga el accidente. Descubre los detalles de este lamentable suceso.

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