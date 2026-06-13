Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 13 de Junio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Cruce internacionalFoto: N+

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¿Planeas cruzar a EE.UU. hoy? Consulta los tiempos de espera en los puentes de Ciudad Juárez. Paso del Norte: 76 min, Córdova: 77 min, Zaragoza: cerrado. Planifica tu viaje.

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