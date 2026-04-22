Desaparece Niña de 5 Años tras Muerte de su Madre en Tijuana: Piden Apoyo para Localizarla

La Fiscalía General del Estado activó una Alerta Amber para localizar a la menor Barbara Dyone Murillo Arellano, de 5 años de edad, quien se encuentra desaparecida en el municipio de Tijuana, en Baja California.

Debido a su edad y a las circunstancias de su desaparición, las autoridades consideran que la niña podría ser víctima de algún delito, por lo que se solicita el apoyo urgente de la ciudadanía.

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Contexto de la desaparición

De acuerdo con el reporte oficial, el pasado 25 de marzo de 2026 la madre de la menor falleció en un hecho de tránsito. Desde ese momento, se desconoce el paradero de la niña.

Señas particulares de Barbara

Barbara Dyone Murillo Arellano es de tez blanca, cabello ondulado color castaño oscuro, ojos café oscuro, mide aproximadamente 1 metro, pesa 20 kilogramos y es de complexión delgada.

Como señas particulares, presenta una mancha blanca en la mano izquierda y una prominencia en el área frontal.

Las autoridades exhortan a la población a proporcionar cualquier información que ayude a localizarla a través de los números de emergencia 911, denuncia anónima 089, o a los teléfonos de la Fiscalía General del Estado.

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