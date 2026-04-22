Reportan Presunta Amenaza de Tiroteo en Sanitario de Escuela de Mexicali, BC; Esto se Sabe

Un mensaje con contenido de presunta amenaza de tiroteo fue localizado en los sanitarios del CBTIS 21, lo que generó preocupación entre la comunidad escolar.

De acuerdo con información proporcionada por la directiva del plantel, el mensaje fue encontrado la tarde del día anterior donde avisaban de un presunto tiroteo el día de hoy.

Activan protocolos de seguridad

Tras el hallazgo, autoridades escolares activaron de inmediato los protocolos correspondientes, dando aviso a la Policía Municipal y a la Fiscalía General del Estado.

Elementos policiacos acudieron al plantel para tomar conocimiento del caso, mientras que personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de información e indicios, incluyendo la documentación del mensaje.

No hubo suspensión de clases

Hasta el momento, no se reporta movilización policiaca activa en el plantel ni suspensión de actividades. Las clases continúan de manera regular.

De manera preliminar, el hecho podría tratarse de una broma; sin embargo, autoridades mantienen el seguimiento bajo los protocolos establecidos.

Refuerzan medidas preventivas

Como parte de las acciones, se implementaron medidas preventivas como el operativo mochila, además de la coordinación con otras instituciones educativas del mismo sistema.

Autoridades y directivos reiteraron el llamado a la comunidad a mantener la calma y evitar la difusión de información no confirmada.

Nota informativa: Dejan Mensaje de Amenaza de Tiroteo en Baños de Escuela en Atlixco, Puebla

Antecedente reciente en la región

Cabe recordar que el pasado 17 de abril se registró un hecho similar en la preparatoria CBTis 155, ubicada en fraccionamiento El Rubí en el municipio de Tijuana, donde también se reportó una supuesta amenaza que resultó no representar un riesgo real.

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Información David Mena

APG