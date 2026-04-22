Convocan a Marcha Pacífica en Ensenada por Feminicidio de Carolina Flores: ¿Cuándo Será?

Familiares, amistades y ciudadanía en general han sido convocados a una marcha pacífica para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores Gómez, joven originaria de Baja California cuyo caso ha generado indignación a nivel nacional.

Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue asesinada el pasado 15 de abril en un departamento ubicado en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el caso es investigado como feminicidio.

La convocatoria fue impulsada por su madre, Reyna Gómez Molina, quien, junto a sus seres queridos, pide que el caso no quede impune y que se dé con la persona responsable del crimen.

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¿Cuál será la fecha, hora y recorrido de la marcha?

La manifestaciñon se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril a las 3:00 de la tarde, teniendo como punto de reunión el Centro Estatal de las Artes (CEARTE) en Ensenada.

El recorrido contempla el bulevar Costero, calle Primera, avenidas Ruiz y Juárez, hasta llegar al Parque Revolución. A los asistentes se les invita a vestir de blanco y llevar veladoras o carteles.

¿Quién era Carolina Flores?

Carolina Flores Gómez era recordada por su participación en certámenes de belleza, destacando como Miss Teen Universe Baja California en 2017, lo que la llevó a representar al estado en distintas competencias.

Colectivos y ciudadanos han reiterado la importancia de visibilizar estos casos y exigir justicia, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia de género.

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