Investigan como Homicidio Choque que Dejó Tres Jóvenes Sin Vida en Mexicali

El accidente vehicular registrado la madrugada de este domingo en el fraccionamiento Valle de las Misiones, en Mexicali, que dejó como saldo tres jóvenes sin vida y varios más lesionados, será investigado como homicidio, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la autoridad, el conductor del vehículo, identificado como Anthony Edgar "N", de 19 años y originario de Estados Unidos, manejaba bajo los efectos de alcohol y sustancias, además de circular a exceso de velocidad.

En la unidad viajaban ocho personas, en su mayoría menores de edad, quienes previamente habían asistido a una reunión. El vehículo terminó impactándose contra un poste.

El saldo del accidente fue de tres personas fallecidas, de entre 18 y 19 años de edad, así como cuatro lesionados, algunos de ellos adolescentes de entre 14 y 16 años.

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Posible dolo eventual

La Fiscalía informó que buscará que el caso sea procesado bajo la figura de dolo eventual, al considerar que el conductor era consciente del riesgo al manejar en esas condiciones.

Tras lo ocurrido, autoridades estatales anunciaron el refuerzo de campañas para prevenir accidentes viales, especialmente entre jóvenes.

Cuerpos sin reclamar

Hasta el momento, dos de las víctimas no han sido reclamadas por sus familiares, por lo que permanecen en el Servicio Médico Forense.

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Información Kitzia Flores

APG