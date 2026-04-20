Mexicali Registra el Precio Más Alto de la Tortilla en México; ¿Cuál es el Costo?

Mexicali se posiciona como la ciudad con el precio más alto en el kilo de tortilla de maíz en todo el país, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercado.

De acuerdo con comerciantes, el aumento en el costo de insumos, como la harina de maíz, ha impactado directamente en el precio final al consumidor. En las últimas semanas, productores han advertido incrementos de hasta 9 pesos por costal.

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Ajustes en precios

Tortilleros de la ciudad señalan que, aunque buscan mantener precios accesibles, algunos establecimientos ya han tenido que aplicar ajustes. En ciertos casos, el kilo pasó de 32 a 34 pesos.

Clientes expresan preocupación por el aumento, aunque reconocen que la tortilla es un alimento básico que no puede faltar en los hogares, incluso ante el alza de precios.

Contexto económico

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que la inflación anual en Mexicali fue de 3.22% durante marzo, impulsada principalmente por el incremento en energía eléctrica, combustibles y alimentos.

Encargados de tortillerías advierten que mantener el precio por debajo de los 30 pesos resulta cada vez más complicado, lo que podría seguir impactando principalmente a familias de bajos ingresos.

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Información Miguel Galindo

APG