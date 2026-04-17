Joven con Presunto Trastorno Mental es Detenido por Homicidio de su Madre en Mexicali, BC

Un hombre de 27 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras ser señalado como presunto responsable del homicidio de su madre, ocurrido en el ejido Distrito Federal, en la zona del Valle de Mexicali.

Los hechos se registraron la noche del jueves, cuando a través de la línea de emergencias 9-1-1 se alertó sobre una mujer gravemente lesionada al interior de un domicilio.

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que la víctima, de 44 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

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Señalan discusión previa

De acuerdo con testigos, momentos antes del hallazgo la mujer había tenido una discusión con su hijo, identificado como Matthew "N", quien posteriormente huyó del lugar.

Tras recabar información e imágenes, autoridades implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso mientras caminaba sobre la Carretera Estatal N.3, en las inmediaciones del ejido Monterrey.

El hombre, originario de Loma Linda, California, fue detenido y trasladado a la comandancia para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Autoridades informaron que el detenido cuenta con antecedentes médicos como paciente psiquiátrico, situación que será considerada dentro del proceso legal.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del detenido.

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Información Kitzia Flores

APG