Localizan a Hombre Sin Vida con Huellas de Violencia Extrema en Vivienda de Mexicali

Un hombre fue localizado sin vida la tarde del jueves al interior de un domicilio en la colonia Lomas de Abasolo, al oriente de Mexicali, presentando evidentes signos de violencia.

El hecho se registró en un inmueble ubicado sobre la calle Sierra San Lorenzo Sur, donde la víctima, identificada como Pedro "N", fue encontrada recostada sobre una cama con visibles manchas hemáticas.

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Presentaba signos de agresión

De acuerdo con el reporte, el hombre tenía una cuerda color naranja atada al cuello, así como dos heridas punzocortantes en el abdomen. Además, se encontraba con las extremidades atadas, lo que apunta a un posible acto de violencia extrema.

Elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con un hombre de 37 años, quien manifestó ser amigo del occiso y relató que al ingresar al domicilio descubrió la escena, por lo que realizó el llamado al número de emergencias.

Tras el hallazgo, los agentes acordonaron el área para preservar evidencias y solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado, así como de peritos y del Servicio Médico Forense.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.

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Información Miguel Galindo

APG