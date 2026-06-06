Sorteo Lotería Nacional Hoy 5 de Junio: Lista de Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

Consulta los resultados del Sorteo Superior 2885 de la Lotería Nacional mexicana hoy, la lista de premios y el número ganador del premio mayor de 17 millones de pesos

Resultados Lotería Nacional hoy 5 de junio 2026 lista de números ganadores y premio mayor del Sorteo Superior 2885El Sorteo Superior 2885 de la Lotería Nacional da un premio mayor de 17 millones. Foto: X @Lotenal
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+