Ganador de 21 Millones de Pesos: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 2 de Junio?

El Sorteo Mayor 4014 se realizó por el Día de la Marina Nacional 2026 y en caso de que hayas comprado un cachito, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 2 de junio, que fue de 21 millones de pesos y cómo consultar la lista de ganadores, aproximaciones, centenas y terminaciones.

El Salón de Sorteos en CDMX vivió una nueva rifa, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con los números ganadores. También puedes consultar los del Sorteo Zodiaco Especial 1747 y en qué lugares salieron los billetes premiados.

Lista de premios del Sorteo Mayor 4014

El premio mayor de la Lotería Nacional es de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, es posible llevarse hasta 350 mil pesos. Esta es la lista de premios del Sorteo Mayor 4014 que se reparten:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series. Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series. Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series. 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series. 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series.

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos?

El premio mayor del Sorteo Mayor 4014 se lo llevó el billete con el número 57049, el cual ganó los 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos boletos, de acuerdo con la mascarilla de la Lotería Nacional 2 de junio:

Las Series 1 y 2 se vendieron en el Expendio Foráneo en Teziutlán, Puebla.

La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

El 'cachito' con el número 19088 fue el ganador del segundo premio de la Lotería Nacional del 2 de junio de 2026, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series. Estos boletos se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

Las Series 1 y 2 se vendieron en la Agencia Expendedora en Puebla, Puebla .

La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4014 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 02406, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León .

La Serie 2 se vendió en el Expendio Foráneo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas .

La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

¿Cómo buscar mi cachito de Lotería Nacional 2 de junio?

Para comprobar directamente si tienes un boleto ganador de algún premio del Sorteo Mayor 4014 de la Lotería Nacional 2 de junio 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 2 de junio 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

De igual forma, puedes consultar la mascarilla del Sorteo Mayor 4014 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores la puedes checar en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4014.pdf.

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada.

PPP