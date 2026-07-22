Rescatan a 14 Personas y Detienen a Ocho Presuntos Secuestradores en Ciudad Juárez

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) permitió el rescate de 14 personas, entre ellas dos menores de edad, y la detención de ocho presuntos responsables de privación ilegal de la libertad en la colonia Bellavista, en Ciudad Juárez.

La intervención se llevó a cabo en el cruce de las calles Estaño y Begonias, luego de que personal de la Plataforma Centinela detectara, mediante cámaras de videovigilancia, un vehículo y a dos hombres que presuntamente realizaban actividades relacionadas con el tráfico de personas en las inmediaciones del bordo del Río Bravo.

Durante las acciones, una mujer informó a los agentes que sus dos hijos menores permanecían privados de la libertad y que días antes le habían exigido 10 mil dólares para liberarlos, de los cuales ya había entregado 5 mil dólares.

La denunciante también proporcionó la ubicación de un domicilio donde, presuntamente, mantenían retenidos a los menores, lo que permitió ampliar el operativo.

Persecución termina con el rescate de menores y otras 12 personas en movilidad

Al dar seguimiento a la denuncia, los agentes desplegaron un operativo que derivó en una persecución entre varias viviendas, logrando la captura de seis personas más y el rescate de los dos menores que presuntamente permanecían privados de la libertad.

Durante la intervención, las autoridades también localizaron y pusieron bajo resguardo a otras 12 personas en situación de movilidad que se encontraban en el inmueble.

La SSPE informó que los detenidos fueron identificados como Alejandro "N", de 42 años; Edgar"N", de 20; Ángel Esteban "N", de 18; Ángel "N", de 23 años, así como tres menores de edad. En total, ocho personas fueron puestas a disposición de las autoridades por su presunta participación en estos hechos.

Las personas rescatadas quedaron bajo la protección de las autoridades competentes, mientras que el Ministerio Público continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos y esclarecer los hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad y el posible tráfico de personas en Ciudad Juárez.