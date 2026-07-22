Seguridad

Rescatan a 14 Personas y Detienen a Ocho Presuntos Secuestradores en Ciudad Juárez

La SSPE rescató a 14 personas, entre ellas dos menores, y detuvo a ocho presuntos responsables de privación ilegal de la libertad en la colonia Bellavista, en Ciudad Juárez.

En total, ocho personas fueron puestas a disposición de las autoridades.En total, ocho personas fueron puestas a disposición de las autoridades. Foto: SSPE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Ciudad Juárez, la SSPE rescata a 14 personas y detiene a 8 sospechosos de secuestro. Entre los rescatados, 2 menores. ¿Cómo se logró esta hazaña? Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+