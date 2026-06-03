Cayó en Puebla el Premio Mayor de 21 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

La noche de este martes 2 de junio se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 4014 esta edición celebró el Día de la Marina Nacional.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio del Sorteo Mayor 4014 Lotería Nacional?

Como cada día, a las 8 de la noche se realizó el evento, donde se contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, cuyo número ganador fue el 57049.

¿Quién ganó el premio de 21 millones de Pesos hoy 2 de junio?

Las series números 1 y 2 fueron remitidas para su venta a la ciudad de Teziutlán en Puebla y la serie número 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 9, 8 y 6. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Con información de N+

JAPR