Cayó en Puebla el Premio Mayor de 21 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

Las series 1 y 2 fueron remitidas para su venta a la ciudad de Teziutlán y la serie número 3 fue dispuesta para su venta en medios electrónicos.

La serie 1 y 2 estuvo a la venta en TeziutlánFoto: YouTube Lotería Nacional

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El sorteo mayor de la Lotería Nacional entregó 21 millones de pesos en Puebla. ¿Compraste en Teziutlán o en línea? Revisa tu boleto ahora.

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