Volcán Popocatépetl Expulsa Material Incandescente durante Fuerte Tormenta a su Alrededor

"Don Goyo" expulsó material incandescente mientras a su alrededor se desarrollaba una fuerte tormenta la noche de este martes.

Actividad Erupción Explosión Volcán Popocatépetl Tormenta Puebla 2 de Junio de 2026Foto: Webcams de México

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Erupción del Popocatépetl y tormenta simultánea dejan postales impresionantes. Protección Civil alerta sobre ceniza en Puebla, Edomex y Morelos. Conoce más.

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