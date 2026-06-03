Volcán Popocatépetl Expulsa Material Incandescente durante Fuerte Tormenta a su Alrededor

La noche de este martes 2 de junio de 2026 el volcán Popocatépetl expulsó material incandescente al mismo tiempo que se desarrollaba una tormenta a su alrededor, dejando imágenes impactantes.

Tras varios minutos, tanto el coloso ubicado en el Valle de México como la actividad eléctrica que lo rodeaba, cesaron de una manera coordinada, dejando postales que fueron replicadas en redes sociales.

Volcán Popocatépetl entra en actividad ante fuerte tormenta a su alrededor

Fue alrededor de las 20:00 horas de este martes cuando se registró fuerte actividad eléctrica alrededor del volcán Popocatépetl, mismo que, como a manera de respuesta, empezó a expulsar material incandescente.

La explosión de “Don Goyo”, ocurrida de forma simultánea con el fenómeno meteorológico, dejó fascinantes imágenes en las cámaras que lo monitorean, mismas que ya han sido replicadas en redes sociales.

Prevén caída de ceniza del volcán Popocatépetl en dos regiones de Puebla

De acuerdo con el último reporte de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, se espera la caída de ceniza del Volcán Popocatépetl en la mixteca poblana y en la zona de Atlixco e Izúcar de Matamoros.

Además, debido a la dirección del viento, se pronostica que también el producto expulsado del coloso caiga tanto en el Estado de México, como en Morelos, por lo que se pide a la ciudadanía tomar precauciones.

Con información de N+

GMAZ