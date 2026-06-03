Autopista México-Cuernavaca: ¿A qué Hora Cerrarán Tramo por Obras el 3 y 4 de Junio?

La circulación en la autopista México-Cuernavaca tendrá afectaciones durante las madrugadas del 3 y 4 de junio de 2026 debido a trabajos de mantenimiento que se realizarán del kilómetro 21 al 23 con dirección hacia Cuernavaca.

De acuerdo con la información difundida por Caminos y Puentes Federales, las labores se efectuarán en un horario de 00:00 a 05:00 horas, por lo que el tramo permanecerá cerrado parcialmente a la circulación mientras se desarrollan las obras.

Para mantener el flujo vehicular y permitir el avance eficiente de los trabajos, se habilitará un carril a contraflujo en sentido hacia la Ciudad de México.

Este desvío iniciará en el kilómetro 21, a la altura del entronque Colegio Militar, y concluirá en la Plaza de Cobro Tlalpan.

Los trabajos se realizarán durante la madrugada

Las autoridades detallaron que al finalizar cada jornada nocturna la circulación será reabierta de manera habitual, por lo que durante el día no se prevén restricciones adicionales en la autopista.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento menor que se realizan periódicamente en esta vía, una de las más transitadas por automovilistas que se dirigen hacia Morelos y otros destinos del centro del país.

Ante las maniobras y cierres temporales, se recomendó a los conductores anticipar sus tiempos de traslado, reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras y manejar con precaución para evitar accidentes.

Asimismo, Caminos y Puentes Federales puso a disposición de los usuarios el número de atención 074 para reportar cualquier eventualidad o solicitar asistencia carretera. También se puede consultar información actualizada sobre las condiciones viales a través de la cuenta oficial de X de CAPUFE.