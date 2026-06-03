Autopista México-Cuernavaca: ¿A qué Hora Cerrarán Tramo por Obras el 3 y 4 de Junio?

Los trabajos de mantenimiento se realizarán con dirección hacia Cuernavaca

Autopista Mexico-Cuernavaca. Foto: CuartoscuroAutopista Mexico-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro

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¿Viajas a Cuernavaca? La autopista estará cerrada parcialmente en la madrugada del 3 y 4 de junio. Un carril a contraflujo estará disponible. Infórmate y evita contratiempos.

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