¿Qué Pasó en el AICM Hoy? Manifestantes Bloquean Acceso a Terminal 1 por Muerte de Joven

Un bloqueo en la Terminal 1 del AICM provocó caos en las inmediaciones. Los manifestantes pedían justicia por la muerte de un joven en la alcaldía Venustiano Carranza en CDMX

Bloqueo AICM Hoy 2 de Junio 2026Foto: N+
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¿Qué Pasó en el AICM Hoy? Reportan Bloqueo en Terminal 1 por Muerte de Joven, Esto Sabemos