¿Qué Pasó en el AICM Hoy? Manifestantes Bloquean Acceso a Terminal 1 por Muerte de Joven

Un bloqueo en la Terminal 1 del AICM provocó la noche de este martes 2 de junio de 2026 caos en las inmediaciones del aeropuerto capitalino; estas son las exigencias de los manifestantes.

A través de redes sociales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que el cierre se lleva a cabo sobre el Circuito Interior.

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"Se presenta cierre sobre el Circuito Interior, metros antes de la entrada a la Terminal 1, por presencia de manifestantes", aseguró.

Asimismo, recomendó a los pasajeros que tienen un vuelo desde esta terminal tomar alternativas y consultar con la aerolínea el estatus de sus vuelos.

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¿Por qué bloquearon la Terminal 1 del AICM hoy?

El bloqueo en la entrada de la Terminal 1 del AICM fue encabezado por familiares de Kevin Martínez Rodríguez, quien perdió la vida el 27 de mayo, en la zona de Peñón de los Baños de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Con pancartas y palos, personas de todas las edades cerraron la circulación del Circuito Interior, por lo que se registraron filas kilométricas de vehículos que se dirigen hacia la avenida Oceanía.

Los familiares del joven, de 25 años de edad, aseguran que su muerte no fue por causa natural como indicaron las autoridades. Debido a que presuntamente fue agredido por policías, quienes supuestamente le aplicaron una "llave china" hasta que perdió la vida.

Piden que se realice una nueva investigación para esclarecer las causas de su muerte, debido a que señalan que fue por abuso policial.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX apoyó a los usuarios con vehículos del AICM para el acceso a la T1. Casi una hora después se retiraron los manifestantes del punto.

"Se abren vialidades de acceso a Terminal 1. Para conocer el estatus de tu vuelo consúltalo con la aerolínea", confirmó.

EPP