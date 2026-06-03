Cae Estructura de Techumbre de Puente Peatonal en Terminal 1 del AICM: Reportan Mujer Afectada

Esta tarde se registra un tránsito severo en inmediaciones de la terminal aérea por el incidente de la placa metálica

Así se ve la caída de techumbre de puente peatonal de terminal 1 del AICMAsí se ve la caída de techumbre de puente peatonal de terminal 1 del AICM

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Caída de estructura en puente peatonal del AICM deja una herida y caos vehicular. Conoce los detalles y la respuesta del aeropuerto.

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