Cae Estructura de Techumbre de Puente Peatonal en Terminal 1 del AICM: Reportan Mujer Afectada

Se registra tránsito intenso en estos momentos en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debido a la caída de la estructura de una techumbre. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Al respecto, el AICM informó en su cuenta de X que esta noche, 2 junio 2026, sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.

"Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada, derivado de citado evento".

Señaló que el servicio médico del aeropuerto intervino inmediatamente para atender la emergencia, en tanto, se realizará la investigación correspondiente, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y la cobertura de seguro atenderá los daños que se hayan ocasionado.

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Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.



Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada,… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

Mujer presenta crisis nerviosa

Testigos narran que la placa delgada que forma parte del techo se desplomó sobre un carro del lado del copiloto, donde viajaba una mujer de aproximadamente 42 edad, quien presentó una crisis nerviosa. El auto circulaba hacia Circuito Interior.

Accidente provoca caos vial

El derrumbe de la techumbre provoca severo caos vial en la zona, por lo que agentes de tránsito implementan un operativo.

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